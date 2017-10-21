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Происшествия
Неизвестный с ножом устроил резню в Мюнхене, есть пострадавшие
Происшествия
Неизвестный с ножом устроил резню в Мюнхене, есть пострадавшие
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    Неизвестный с ножом устроил резню в Мюнхене, есть пострадавшие

    12:37  21 Октября 2017
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    Неизвестный с ножом устроил резню в Мюнхене, есть пострадавшие

    Берлин, 21 октября. Немецкая полиция разыскивает напавшего на прохожих с ножом в Мюнхене, инцидент произошел утром 21 октября, сообщило местное силовое ведомство в Twitter.

    В резне в районе Розенхаймерплац пострадали пять человек, злоумышленник скрылся. Правоохранительные органы призвали жителей Мюнхена остаться в своих домах до задержания преступника.  «Мы ведем поиски всеми доступными для полиции средствами», — говорится в сообщении мюнхенской полиции.

    На месте ЧП находятся кареты скорой помощи, место инцидента оцеплено. По предварительной информации, атакующий наносил прохожим удары ножом. Ориентировку на подозреваемого распространили по каналам полиции, пишет Ura.ru.

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #мюнхен
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