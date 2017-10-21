Неизвестный с ножом устроил резню в Мюнхене, есть пострадавшие

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Берлин, 21 октября. Немецкая полиция разыскивает напавшего на прохожих с ножом в Мюнхене, инцидент произошел утром 21 октября, сообщило местное силовое ведомство в Twitter.

В резне в районе Розенхаймерплац пострадали пять человек, злоумышленник скрылся. Правоохранительные органы призвали жителей Мюнхена остаться в своих домах до задержания преступника. «Мы ведем поиски всеми доступными для полиции средствами», — говорится в сообщении мюнхенской полиции.

На месте ЧП находятся кареты скорой помощи, место инцидента оцеплено. По предварительной информации, атакующий наносил прохожим удары ножом. Ориентировку на подозреваемого распространили по каналам полиции, пишет Ura.ru.