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Происшествия
Один человек погиб при пожаре в доме на северо-востоке Москвы
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    Один человек погиб при пожаре в доме на северо-востоке Москвы

    12:28  21 Октября 2017
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    Один человек погиб при пожаре в доме на северо-востоке Москвы

    Москва, 21 октября. Один человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщили сотрудники пресс-службы московского главка МЧС.

    Пожар произошел на втором этаже жилого дома. Огонь вспыхнул утром в субботу, 21 октября, на Хибинском проезде. Пламя охватило 15 квадратных метров.

    Из горящего здания эвакуировали 15 человек. Однако, к сожалению, без погибших не обошлось. По данным МЧС, один человек погиб, передает «Подмосковье 360».

    Отмечается, что спасатели смогли потушить пламя до того, как оно успело распространиться на другие этажи.

    Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщили, что на территории Хабаровска наблюдается задымление.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #пожар #мчс #погибшие
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