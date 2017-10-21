Один человек погиб при пожаре в доме на северо-востоке Москвы

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Москва, 21 октября. Один человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщили сотрудники пресс-службы московского главка МЧС.

Пожар произошел на втором этаже жилого дома. Огонь вспыхнул утром в субботу, 21 октября, на Хибинском проезде. Пламя охватило 15 квадратных метров.

Из горящего здания эвакуировали 15 человек. Однако, к сожалению, без погибших не обошлось. По данным МЧС, один человек погиб, передает «Подмосковье 360».

Отмечается, что спасатели смогли потушить пламя до того, как оно успело распространиться на другие этажи.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщили, что на территории Хабаровска наблюдается задымление.