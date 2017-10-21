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Раскрыты характеристики нового «бюджетного» iPhone X
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    Раскрыты характеристики нового «бюджетного» iPhone X

    12:07  21 Октября 2017
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    Раскрыты характеристики нового «бюджетного» iPhone X

    Москва, 21 октября. Компания Apple планирует выпустить более дешевую версию iPhone X.

    Упоминание новой модели было найдено у одного из поставщиков компонентов, сообщили авторы японского блога Mac Otakara.

    Модель, которая может появиться на прилавках уже в конце 2018 года, будет стоить $900, то есть всего на $100 меньше iPhone X.

    «Бюджетный» безрамочный смартфон будет оснащен OLED-экраном, а также системой камер TrueDepth и Face ID. О принципиальных различиях с оригинальной версией iPhone X не сообщается.

    Mac Otakara предполагает, что недорогой вариант iPhone X позволит Apple конкурировать с китайскими брендами.

    Ранее сообщалось, что Apple уже отправила первую партию новых смартфонов iPhone X поставщикам в Нидерланды и Объединенные Арабские Эмираты. В настоящее время компания испытывает проблемы с производством данной модели.В частности наблюдается нехватка комплектующих для камеры TrueDepth.

     

    Автор: Юлия Кошкина
    #apple #iphone
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