Сирия под прицелом Израиля: игры с огнем — авиаудары и союз с «Джебхат ан-Нусрой» ради ослабления САР

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Несмотря на то, что Израиль официально не является участником сирийского конфликта, удары с его стороны по территории САР наносятся регулярно. Так, израильские войска вновь выпустили несколько ракет по позициям Сирийской арабской армии (САА) недалеко от города Эль-Кунейтра. В ходе обстрела была уничтожена часть вооружения Дамаска, используемого им в целях борьбы с террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (группировка запрещена в РФ) в юго-западном регионе страны.

В общей сложности за время сирийского кризиса произошло уже 67 подобных случаев. Неоднократно израильские ВВС наносили авиаудары по объектам САА и союзных сил в предместьях Дамаска. Только за прошедшее лето было зафиксировано шесть инцидентов, причем все атаки были проведены в период с 24 июня по 2 июля.

Кроме того, помимо новых обстрелов со стороны Тель-Авива, в последнее время все чаще поступают сообщения о том, что в лагерях боевиков-исламистов, дислоцирующихся в провинциях Эль-Кунейтра и Даръа, работают представители израильских спецслужб, которые ведут подготовку серии нападений на опорные пункты правительственных войск в регионе с целью сорвать перемирие.

Возможно ли новое обострение противостояния между Тель-Авивом и Дамаском? В чем заключается истинная причина такой политики Израиля в отношении Сирии? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в интервью корреспонденту ФАН напомнил о том, что правительства этих государств по-прежнему не заключили мирный договор после ряда войн между арабскими странами и Израилем, разворачивавшихся в 60-70-х годах прошлого столетия. По словам эксперта, отношения Тель-Авива и Дамаска с тех времен практически не изменились.

«Другим важным аспектом взаимоотношений этих государств являются Голанские высоты, которые были оккупированы Израилем еще с момента войн. Надо отметить, что эти территории официально признаны незаконно оккупированными Организацией Объединенных Наций. Однако Тель-Авив продолжает их контролировать».

С началом вооруженного конфликта в Сирии Израиль оказался перед выбором: либо сохранять нейтралитет в данной ситуации, либо воспользоваться обстановкой и поспособствовать ослаблению недружественной арабской республики. Очевидно, что Тель-Авив избрал второй путь и по-прежнему придерживается его, подчеркивает эксперт.

«Израиль оправдывает свои удары по территории САР тем, что официальный Дамаск поддерживает «Хезболлу» и другие организации, в том числе палестинские, которые, по заявлению самого Тель-Авива, якобы противостоят Израильскому Государству. Соответственно, их превентивные бомбардировки как бы служат цели предотвратить атаки на территорию Израиля».

Однако вмешательство Тель-Авива в сирийский конфликт не ограничивается только периодическими ударами по суверенной территории республики. Рассчитывая как можно сильнее ослабить Сирию, Израиль действует не только своими руками, но и опосредованно — через поддержку незаконных группировок, в том числе исламистских, которые ведут вооруженную борьбу против правительства Башара Асада, отмечает Борис Долгов.

«Известно, что израильская сторона поддерживает сирийскую вооруженную оппозицию, в частности и ее исламистскую часть. Когда я бывал в Сирии, мы проезжали невдалеке от Голанских высот, в районе которых располагаются позиции «Джебхат ан-Нусры». Как сообщили нам наши коллеги, Тель-Авив помогает в лечении раненых боевиков этой группировки, что сам Израиль, кстати, уже признавал. Кроме того, налажены поставки боеприпасов этим формированиям. Обстрелы сирийских позиций — это тоже род военной поддержки, оказываемой боевикам израильской стороной».

Мнение о необходимости вмешательства в сирийский кризис с целью ослабления своего потенциального противника в лице официального Дамаска проводили, прежде всего, израильские военные, подчеркивает эксперт. Таким образом, Тель-Авив по-прежнему придерживается данной тактики, действуя как непосредственно, так и руками сирийских боевиков-радикалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.