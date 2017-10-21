В Избранное

Сирия, 21 октября. ВКС РФ ликвидировали военную базу «Ан-Нусры»*** недалеко от города Сармин в Идлибе. Израиль уничтожил три артиллерийских установки САА в районе Голанских высот. Появились неподтвержденные данные о том, что САА достигла поля Аль-Омар в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА к юго-востоку от Хомса, а также в провинции Дейр эз-Зор; уничтожили военную базу «Ан-Нусры» на окраине города Сармин в провинции Идлиб; помогли отразить атаку боевиков на шоссе Хомс — Саламия.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: утратили холм Талль-Бардайа недалеко от города Бейт Джинн на западе провинции Дамаск; нанесли удары по позициям «Ан-Нусры» на окраине деревни Аль-Кунейтрат в северной части Хомса; потеряли одного из командиров проасадовских отрядов в боях с ИГ1 близ Дейр эз-Зора.

Сирийская свободная армия** (ССА): вела бои с курдами в северной части Алеппо.

«Исламское государство»: предприняло попытки контрнаступления вблизи города Эль-Карьятейн к юго-востоку от Хомса.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам ВВС Сирии в районе города Бейт Джинн в районе Западной Гуты Дамаска.

Курды: понесли потери в столкновениях с ССА вблизи города Джараблус на севере провинции Алеппо; ведут бои с ИГ близ деревни Абу Найтель на северо-востоке Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

Боевики антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1, предприняли новую попытку наступления в районе Западной Гуты, передает информационное агентство Al Masdar News. Напомним, ранее радикалы потерпели поражение в столкновениях с Сирийской арабской армией (САА) и союзными ей проасадовскими формированиями и утратили холм Талль-Бардайа, расположенный недалеко от города Бейт-Джинн. Однако при поддержке израильских военных самолетов исламистам удалось провести контратаку и вернуть утраченные позиции. Согласно заявлению официального Twitter-канала израильских вооруженных сил (ЦАХАЛ) (IDFSpokesperson), в ответ на вероятно ошибочные удары со стороны правительственных сил Сирии в районе Голанских высот в соседней провинции Эль-Кунейтра, Израиль уничтожил три артиллерийских установки армии САР. Это в значительной степени обеспечило успех террористов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 на западе Дамаска.

Как сообщает военный источник в сети Twitter (Soor_Alkuwait), в данный момент сирийские ВВС проводят воздушные атаки опорных пунктов боевиков в районе Бейт Джинна.

Провинция Алеппо

К северо-востоку от Алеппо вблизи сирийско-турецкой границы возобновились вооруженные стычки между Демократическими силами Сирии**** (SDF) и Сирийской свободной армией (ССА). Бои разворачиваются на линии соприкосновения сил противников вблизи города Джараблус. По информации Telegram-канала (SRNN2011), в ходе столкновений курдские войска понесли потери в живой силе. Более точные сведения в настоящий момент выясняются.

Тем временем в городе Аль-Баб, находящемся под контролем радикалов «свободной армии», прошла антиправительственная демонстрация, организованная исламистами ССА. Боевики выступают за революцию и свержение законного президента Башара Асада, передает военный источник на своей странице в сети Twitter (hozaifadahmaan).

Провинция Хомс

Продолжается битва за город Эль-Карьятейн, расположенный к юго-востоку от административного центра провинции. Террористы «Исламского государства»1, окруженные в Эль-Карьятейне, вновь прибегли к атакам с участием смертников. Новостной портал Al Masdar News сообщает о том, что после того как войска Сирийской арабской армии (САА) и ополченцев-шиитов при помощи ВКС РФ заняли ключевую вершину Тель-Дакари, радикалы ИГ предприняли несколько попыток контрнаступления. По данным военных источников AMN, два заминированных автомобиля приблизились к позициям правительственных сил. Один из них был уничтожен, прежде чем успел достигнуть цели, однако в результате атаки другого один из военнослужащих САР погиб, еще трое получили ранения. Тем не менее благодаря воздушной поддержке российских ВКС освобожденные ранее территории все еще находятся под контролем подразделений САА.

В северной части Хомса отмечаются перестрелки между правительственной армией и боевиками объединения «Тахрир Аш-Шам». Как передает Twitter-канал (newsyarmouk), укрепрайоны исламистов, базирующихся на окраине деревни Аль-Кунейтрат, подверглись ракетным ударам САА.

Провинция Дейр эз-Зор

В окрестностях города Дейр эз-Зор продолжаются столкновения между боевиками «Исламского государства и силами САР. Согласно сведениям военного источника в Twitter (s10ul4o5bceb041), в ходе ожесточенного противостояния был убит один из командиров проасадовских отрядов по имени Ваэль Зайзафун.

Поступают неподтвержденные сообщения о том, что сирийские войска при поддержке российской авиации достигли комплекса нефтяных месторождений Аль-Омар на левом берегу Евфрата к востоку от города Меядин. В данный момент информация проверяется. В вою очередь, оппозиционные источники заявляют, что правительственные подразделения подверглись атаке смертника в Меядине, в результате чего погибли несколько солдат САА. Однако официальные новостные порталы пока не подтверждали данные сообщения.

Тем временем Сирийская демократическая армия (SDF) продолжает вести бои с террористами за деревню Абу Найтель, передает Twitter-канал (SRNN2011). О потерях сторон источник не сообщает.

Провинция Идлиб

Стало известно, что в результате боевого вылета военных самолетов российских ВКС накануне была уничтожена военная база террористической организации «Джебхат Ан-Нусра», в которой на момент ударов находились несколько полевых командиров группировки. База находилась недалеко от города Сармин. Об этом сообщает агентство новостей Al Masdar News. Напомним, после астанинских мирных переговоров между представителями Москвы, Анкары и Тегерана в регионе вступил в силу режим прекращения огня, однако на исламистов коалиции «Тахрир Аш-Шам», во главе которого стоит «Ан-Нусра», действие перемирия не распространяется. Лидеры формирования отказались идти на примирение с сирийским правительством.

Провинция Хама

Военный источник в социальной сети Twitter (1mazennews) сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА), поддерживаемая российскими ВКС, отразила нападение боевиков «Хайят Тахрир Аш-Шам» в районе шоссе Хомс — Саламия юго-восточнее столицы региона. Известно, что атака была совершена радикалами «Ан-Нусры», дислоцирующимися в «Растанском котле» на севере провинции Хомс. Никакой информации о потерях противников на данный момент не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)