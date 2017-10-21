МИД Ирана подтвердил, что у Тегерана не будет ядерного оружия

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Тегеран, 21 октября. Иран не будет производить или приобретать ядерное вооружение ни при каких условиях, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время выступления на Московской конференции по нераспространению.

Аракчи во время выступления обратил внимание на выполнение Тегераном взятых на себя обязанностей по ядерной программе.

«Это постоянное, бессрочное обязательство Ирана, которое он взял на себя в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий», — заметил иранский дипломат.

Он заверил, что после истечения сроков соглашения Иран не будет разрабатывать или покупать ядерное оружие. Он подчеркнул, что Тегеран намерен стать нормальным членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), как и другие неядерные державы.

Он также добавил, что при соблюдении странами СВПД Иран намерен через шесть лет ратифицировать дополнительный протокол. Если же договор по ядерной программе провалится, то это будет означать крах ДНЯО.