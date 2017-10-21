Мужчина с винтовкой, пистолетом и ножом пытался прорваться на митинг у Рады

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Киев, 21 октября. Сотрудниками полиции задержан мужчина, который пытался пройти на митинг у здания Верховной рады с оружием.

У злоумышленника изъяли винтовку с оптическим прицелом, пистолет и нож, сообщила пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

Мужчина был задержан для установления личности и проведения следственных действий, так как отказался называть свое имя и объяснять, зачем нес оружие. Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, правоохранители уже установили, что мужчина приехал из Одесской области, а оружие купил в Одессе. При себе у задержанного были патроны к пистолету.

Крищенко добавил, что акцию протеста возле здания Верховной рады продолжают порядка 300 человек, обстановка на месте спокойная.

Напомним, акция протеста возле украинского парламента началась во вторник 17 октября. Митингующие выступают с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Вечером того же дня протестующие разбили воле Рады палаточный городок.

Ранее сообщалось о попытке украинских властей внедрить «троянских коней» в ряды участников акции.