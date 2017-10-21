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Путин одобрил набор кадров с помощью проекта «Лидеры России»
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    Путин одобрил набор кадров с помощью проекта «Лидеры России»

    12:00  21 Октября 2017
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    Путин одобрил набор кадров с помощью проекта «Лидеры России»

    Москва, 21 октября. Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минэкономразвития страны набирать кадры с помощью проекта «Лидеры России».

    Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин на встрече с президентом страны предложил Путину поиск профессиональных кадров с помощью проекта «Лидеры России».

    «Недавно через социальные сети набирали, — рассказал российский министр. — Большая надежда возлагается на проект «Лидеры России», который сейчас как раз объявлен».

    Орешкин пояснил, что намерен выбрать своего заместителя из тех людей, которые у нас победят в этом конкурсе.

    «Неплохо,  — поддержал идею Путин.  — То есть себе кадры набираете?»

    Путин одобрил набор кадров с помощью проекта «Лидеры России»

    Орешкин отметил, что на госслужбе работают, по его мнению, лучшие профессионалы. Он добавил, что желающих очень много.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #орешкин #минэкономразвития #лидеры россии
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