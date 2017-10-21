Путин одобрил набор кадров с помощью проекта «Лидеры России»
Москва, 21 октября. Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минэкономразвития страны набирать кадры с помощью проекта «Лидеры России».
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин на встрече с президентом страны предложил Путину поиск профессиональных кадров с помощью проекта «Лидеры России».
«Недавно через социальные сети набирали, — рассказал российский министр. — Большая надежда возлагается на проект «Лидеры России», который сейчас как раз объявлен».
Орешкин пояснил, что намерен выбрать своего заместителя из тех людей, которые у нас победят в этом конкурсе.
«Неплохо, — поддержал идею Путин. — То есть себе кадры набираете?»
Орешкин отметил, что на госслужбе работают, по его мнению, лучшие профессионалы. Он добавил, что желающих очень много.