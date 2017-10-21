Сегодня в Сети: убийство Кеннеди, снос памятников в Польше, предложение Грефа работать по 18 часов

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Федеральное агентство новостей представляет подборку последних трендов соцсетей.

Как пишут зарубежные СМИ, американский президент Дональд Трамп может заблокировать публикацию документов, связанных с убийством 25-го президента Америки Джона Кеннеди. Речь идет о более чем трех тысячах материалов. Сообщается, что такое решение глава Белого дома может принять под давлением ЦРУ, в ведомстве опасаются, что общественности станут известны методы работы разведывательного управления. Пользователи Рунета с негодованием восприняли данную новость.

«Трамп может заблокировать публикацию секретных данных об убийстве Кеннеди...Конечно, потому что там говорится,что грохнули Кеннеди свои же», — пишут комментаторы.

«Сейчас не время рассекречивать досье по Кеннеди, а то вдруг окажется, что Ли Харви Освальд и русские виноваты в его смерти», — высказался пользователь с никнеймом rishikesh_news.

Сейчас не время рассекречивать досье по Кеннеди, а то вдруг окажется, что Ли Харви Освальд и русские виноваты в его смерти — rishikesh news (@rishikesh_news) 21 октября 2017 г.

«Трамп блокирует публикацию документов по убийству Дж. Кеннеди. Иначе при гимне США начнут не только становиться на колено, но и плеваться», — написал SDbrvS.

Трамп блокирует публикацию документов по убийству Дж. Кеннеди. Иначе при гимне США начнут не только становиться на колено, но и плеваться — SDbrvS (@iwmaster) 21 октября 2017 г.

В Польше вступили в силу поправки в закон о декоммунизации, который подразумевает снос мемориалов, посвященных героям Советского Союза. В МИД РФ считают законодательную инициативу «возмутительной провокацией». Аналогичного мнения придерживаются и пользователи Интернета.

«В Польше вступил в силу закон о декоммунизации. Снос мемориалов и памятников в честь Советской армии. Благодарность за спасение их от мыловарни», — написал Армен Гаспарян.

В Польше вступил в силу закон о декоммунизации. Снос мемориалов и памятников в честь Совет армии



Благодарность за спасение их от мыловарни — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 21 октября 2017 г.

В Польше вступил в силу закон, позволяющий сносить советские памятники - будьте прокляты все кто подписал этот закон https://t.co/Fp6gbSI7Rq — Swiss ???????? Vatnik (@Maultash4Swiss) 21 октября 2017 г.

«В Польше разрешили сносить советские памятники, под угрозой сотни монументов красноармейцам. Доброе утро», — говорит Илиас Меркури.

В Польше разрешили сносить советские памятники, под угрозой сотни монументов красноармейцам. Доброе утро. — Илиас Меркури (@imerkouri) 21 октября 2017 г.

«По-хорошему, все памятники, снесенные в Польше, должны быть перемещены в Россию с указанием, где они раньше стояли и кем уничтожены», — считает Igor Koldashov.

По хорошему, все памятники, снесенные в Польше, должны быть перемещены в Россию с указанием где они раньше стояли и кем уничтожены. — Igor Koldashov (@severnett) 21 октября 2017 г.

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Всемирном фестивале молодежи, посоветовал его участникам работать по 18 часов в сутки. Новость об этом тут же подхватили в социальных сетях, большинство пользователей скептически отнеслось к предложению Грефа.

«Россиянин с европейскй фамилией Греф предложил 18-часовой рабочий день для варваров. Мало! Надо 20-ти. Чтобы времени на твиты не осталось!» — пишет BzdyszekDzapadłowski.

Россиянин с европейскй фамилией Греф предложил 18-часовой рабочий день для варваров. Мало! Надо 20-ти. Чтобы времени на твиты не осталось! — BzdyszekDzapadłowski (@BzdDzapadlowski) 21 октября 2017 г.

«Если бы сам Греф работал хотя бы 9 часов на настоящей работе, возможно давал бы другие советы», — заявил gunngner.

если бы сам Греф работал хотя бы 9 часов на настоящей работе возможно давал бы другие советы pic.twitter.com/xWl1vzA64T — სტალინი (@gunngner) 20 октября 2017 г.

«Дяденька еще тот учитель...Греф дал совет молодежи: работать со страстью и по 18 часов в сутки», — иронично высказался пользователь Дед сказал Бабке.