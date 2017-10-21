Nissan 20 лет нарушала правила проверки новых автомобилей

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Москва, 21 октября. Компания Nissan могла проводить финальные проверки качества автомобилей с нарушениями в течение 20 лет, сообщает японская телекомпания NHK.

Представители Nissan комментировать ситуацию отказались, однако напомнили о заявлении гендиректора Хирото Сакава компании. 19 октября он лично объявил о том, что система подготовки инспекторов качества Nissan не претерпевала изменений на протяжении последних 20 лет. В тот же день компания приостановила производство автомобилей для японского рынка на две недели.

Сейчас проверки сборочных предприятий Nissan продолжаются. По словам, министра земли, инфраструктуры и транспорта Кеити Исии, сколько лет на них работали некомпетентные инспекторы, пока неясно.

В России, по оценкам экспертов, Nissan является одной из самых популярных автомобильных марок.