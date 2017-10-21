Полиция Австрии взяла штурмом магазин детских игрушек из-за «ниндзя»

В Избранное

Москва, 21 октября. В Вене полиция штурмовала детский магазин, пытаясь установить личность человека в костюме ниндзя.

Инцидент произошел на железнодорожном вокзале в Вене, сообщает «Телеканал 360» со ссылкой на австрийское издание Kronen Zeitung.

Сотрудники полиции прибыли по вызову, чтобы установить личность человека в костюме ниндзя, элементом которого является маска, закрывающая лицо. Оказалось, что под маской скрывалась девушка-промоутер.

Jetzt hat das Verschleierungsverbot auch das Lego Männchen erwischt. pic.twitter.com/S1b0p5j573 — Mevlüt Kücükyasar (@MevluetK) October 20, 2017

Согласно новому австрийскому закону, который вступил в силу с 1 октября, в стране запрещено носить одежду, закрывающую лицо, и маскарадные маски. Исключения возможны только по праздникам или по назначению врача.

Полицейские отпустили девушку без составления протокола, так как она выполняла требование работодателя.