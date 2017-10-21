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Полиция Австрии взяла штурмом магазин детских игрушек из-за «ниндзя»
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    Полиция Австрии взяла штурмом магазин детских игрушек из-за «ниндзя»

    11:39  21 Октября 2017
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    Полиция Австрии взяла штурмом магазин детских игрушек из-за «ниндзя»

    Москва, 21 октября. В Вене полиция штурмовала детский магазин, пытаясь установить личность человека в костюме ниндзя.

    Инцидент произошел на железнодорожном вокзале в Вене, сообщает «Телеканал 360» со ссылкой на австрийское издание Kronen Zeitung.

    Сотрудники полиции прибыли по вызову, чтобы установить личность человека в костюме ниндзя, элементом которого является маска, закрывающая лицо. Оказалось, что под маской скрывалась девушка-промоутер.

    Согласно новому австрийскому закону, который вступил в силу с 1 октября, в стране запрещено носить одежду, закрывающую лицо, и маскарадные маски. Исключения возможны только по праздникам или по назначению врача.

    Полицейские отпустили девушку без составления протокола, так как она выполняла требование работодателя.

    Автор: Юлия Кошкина
    #австрия
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