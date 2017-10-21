НАТО не сможет отразить «российскую угрозу»: Spiegel опубликовал секретный доклад альянса

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Берлин, 21 октября. НАТО «не сможет отразить угрозу извне, в том числе со стороны России», так как не готова вовремя доставить свои войска на позиции. Об этом сообщает еженедельник Der Spiegel со ссылкой на доклад NATO SECRET.

Эксперты НАТО составили отчет «Предварительный доклад об усилении сдерживания и обороноспособности альянса». Основной целью документа было определить слабые стороны Североантлантического альянса, а также узнать, какими средствами и возможностями облагает военно-политический блок.

Особое внимание в докладе уделяется так называемой «российской угрозе». Эксперты считают, что в случае конфликта НАТО «не сможет отразить угрозу извне, в том числе со стороны России».

«Нет уверенности, что оперативные силы НАТО смогут быстро реагировать в случае необходимости», — уточняется в документе.