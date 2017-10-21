Звезда фильмов дель Торо Федерико Луппи скончался в Аргентине

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Буэнос-Айрес, 21 октября. Аргентинский актер Федерико Луппи, который прославился своими ролями в фильмах мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, скончался в возрасте 83 лет, сообщила супруга покойного Сюзанна Орнос.

По словам Орнос, звезда скончался из-за осложнения субдуральной гематомы. Артист умер в возрасте 83 лет в столице Аргентины — Буэнос-Айресе, передает «Инфоректор».

Federico Luppi se ha ido. Nuestro Olivier, nuestro Day Lewis, nuestro genio, Mi amigo querido. Hombre bueno y leal. Adios Federico. pic.twitter.com/54qEIBrx7z — Guillermo del Toro (@RealGDT) October 20, 2017

Луппи прославили роли в фильмах дель Торо. Зрители запомнили его по картинам «Лабиринт Фавна» и «Хребет дьявола». Кроме того, артист сыграл в нескольких десятках фильмов на родине.