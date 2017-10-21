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Общество
Госдума может разрешить многодетным семьям парковаться на местах для инвалидов
Общество
Госдума может разрешить многодетным семьям парковаться на местах для инвалидов
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    Госдума может разрешить многодетным семьям парковаться на местах для инвалидов

    11:12  21 Октября 2017
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    Госдума может разрешить многодетным семьям парковаться на местах для инвалидов

    Москва, 21 октября. Депутаты могут разрешить многодетным семьям и опекунам парковаться на местах для инвалидов. Опознавательный знак «Многодетная семья» предлагают ввести для таких автовладельцев.

    Соответствующий законопроект на рассмотрение парламентариев собираются представить депутат Госдумы Владимир Драчев и депутат Заксобрания Ленинградской области, сообщает RT.

    По их словам, многодетные семьи часто сталкиваются с проблемой парковки у социально значимых объектов и крупных торговых центров. При этом парковочные места для инвалидов обычно свободны.

    Также в законопроекте предложат разрешить оставлять машину на этих местах круглосуточно законным представителям людей с ограниченными возможностями. Для этого предполагается создать единый реестр автомобильных номеров, за которым это право будет закреплено.

    Такие правила уже действуют в Москве и Петербурге, но пока не распространяются на другие регионы, где на местах для инвалидов могут находиться только автомобили с соответствующим опознавательным знаком и при предоставлении инвалидного удостоверения.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #парковка #законопроект #многодетные семьи
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