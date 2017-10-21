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Сирия: Кафер-Нан в провинции Хомс присоединился к перемирию
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    Сирия: Кафер-Нан в провинции Хомс присоединился к перемирию

    11:13  21 Октября 2017
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    Сирия: Кафер-Нан в провинции Хомс присоединился к перемирию

    Москва, 21 октября. Населенный пункт Кафер-Нан в сирийской провинции Хомс присоединился к перемирию в САР, сообщили в министерстве обороны России.

    За последние сутки в Сирии к перемирию присоединился еще один населенный пункт.

    «За сутки также было подписано одно соглашение о присоединении к перемирию населенного пункта Кафер-Нан в провинции Хомс», — констатировали в военном ведомстве.

    Напомним, с мая этого года на территории САР работают четыре зоны деэскалации. В середине сентября этого года страны-гаранты (Россия, Иран и Турция) объявили о работе всех зон — Дераа, Восточная Гута, Хомс, а также на территории, частично объединяющей Идлиб, Алеппо, Латакию и Хаму.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #перемирие #хомс
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