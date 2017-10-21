Сирия: Кафер-Нан в провинции Хомс присоединился к перемирию

В Избранное

Москва, 21 октября. Населенный пункт Кафер-Нан в сирийской провинции Хомс присоединился к перемирию в САР, сообщили в министерстве обороны России.

За последние сутки в Сирии к перемирию присоединился еще один населенный пункт.

«За сутки также было подписано одно соглашение о присоединении к перемирию населенного пункта Кафер-Нан в провинции Хомс», — констатировали в военном ведомстве.

Напомним, с мая этого года на территории САР работают четыре зоны деэскалации. В середине сентября этого года страны-гаранты (Россия, Иран и Турция) объявили о работе всех зон — Дераа, Восточная Гута, Хомс, а также на территории, частично объединяющей Идлиб, Алеппо, Латакию и Хаму.