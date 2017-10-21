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Украина
Сейчас там все — враги: Лепс сожалеет о политизации искусства на Украине
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    Сейчас там все — враги: Лепс сожалеет о политизации искусства на Украине

    14:28  21 Октября 2017
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    «Сейчас там все — враги»: Лепс выразил сожаление о политизации искусства на Украине

    Москва, 21 октября. Григорий Лепс высказался по поводу запрета на въезд на Украину, а также о ситуации в стране в целом. По его словам, сейчас в соседнем государстве все являются «врагами».

    «Ну, сейчас там все — враги…» - сказал Лепс, комментируя запрет Службы безопасности Украины на въезд и гастрольную деятельность певца.

    Григорий Лепс выразил сожаление по поводу того, что политика «разделила наши страны» и обозначил существующий, по его мнению, выбор: «либо ты займешься политикой, либо политика рано или поздно занимается тобой, что гораздо страшнее».

    Также в интервью «МК» Лепс отметил, что старается высказываться по ситуации на Украине максимально корректно, поскольку эта «война» ему «чужда».

    «Но все это, на мой взгляд, неправильно. А любому нормальному человеку, включая меня, любая война чужда», - цитирует Лепса «Политэксперт».

    Напомним, СБУ также запретила въезд на Украину рэперу Вячеславу Машнову, известному под псевдонимами Гнойный, Слава КПСС и Соня Мармеладова. Ранее Верховная рада Украины приняла законопроект об ограничении гастролей российских артистов. Согласно новому закону, организаторы мероприятий с участием российских деятелей культуры должны за 30 дней до предполагаемого события обратиться с запросом в Службу безопасности Украины, передает URA.RU.

    Автор: Юлия Кошкина
    #украина #лепс
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