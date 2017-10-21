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Украина
Несколько десятков человек протестуют у Рады в Киеве
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    Несколько десятков человек протестуют у Рады в Киеве

    10:46  21 Октября 2017
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    Несколько десятков человек протестуют у Рады в Киеве

    Киев, 21 октября. В палаточном городке у здания Верховной рады в Киеве остаются протестующие. Обстановка спокойная, сообщает РИА Новости.

    По словам очевидцев, митингующие сидят у своих палаток небольшими группами и ждут завтрак. Проснулись пока не все. В основном на месте находятся люди в камуфляже с нашивками батальонов «Донбасс» и «Айдар».

    На входах в палаточный городок дежурят полицейские. Приблизительно сотня силовиков держат в оцеплении здание Рады.

    Напомним, акция протеста возле украинского парламента началась во вторник 17 октября. Митингующие выступают с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Вечером того же дня протестующие разбили воле Рады палаточный городок.

    Ранее сообщалось о попытке украинских властей внедрить «троянских коней» в ряды участников акции.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #киев #протест #палаточный городок
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