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Новости Сирии
Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Хомс и Дамаск
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    Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Хомс и Дамаск

    10:44  21 Октября 2017
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    Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Хомс и Дамаск

    Москва, 21 декабря. Российские наблюдатели зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня в Сирии за последние сутки, сообщили в министерстве обороны России.

    «Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — три, Хомс — один, Дамаск — один», — обратили внимание в военном ведомстве.

    По данным Минобороны РФ, турецкие наблюдатели зафиксировали за сутки лишь два нарушения режима тишины. Один из них был совершен в провинции Хомс, второй — в Латакии.

    Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Хомс и Дамаск

    В основном обстрелы в установленных районах совершают боевики запрещенных в России террористических группировок «Джебхат ан-Нусра»1 и «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #алеппо #дамаск #обстрелы #игил #латакия #джебхат-ан-нусра #хомс
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