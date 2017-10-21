США будут оправдываться все чаще: политолог объяснил реплику Белого дома об отношениях с Москвой

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Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на реплику главы пресс-службы Белого дома Сары Сандерс о том, что отношения США и России будут зависеть исключительно от действий Москвы.

«Выслав российских дипломатов, введя 2-й раунд санкций, арестовав пять дипобъектов и закрыв консульство, США заявили, что отношения зависят от Москвы», — иронично прокомментирновал Пушков реплику Сандерс.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO и публицист Станислав Бышок в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что заявление Сандерс не отличается особой новизной.

«В принципе, для крупных государств, которым, безусловно, являются Соединенные Штаты, характерно объяснять свою политику — а она довольно активная и вмешивающаяся в дела других стран — своим нежеланием влиять на ситуацию: «Нам самом деле, никаких целей мы не преследуем, мы хотим, как лучше, мы лишь реагируем на то, что происходит вовне», — рассуждает политический аналитик.

Бышок указывает на то, что власти США пытаются создать видимость того, что они якобы не имеют ярко выраженных интересов, когда вступают в контакт с другими государствами, а лишь отвечают на давление со стороны других стран.

«Подобного рода самооправдание было свойственно им всегда», — продолжает эксперт.

Он говорит, что подобного рода риторика началась не с Дональда Трампа, она существовала гораздо раньше. Политическая идеология государства состоит в том, что США, с их точки зрения, всегда правы.

«А если мы не правы, то мы исправляем свои ошибки». Однако о своей неправоте они заявляют очень ретроспективно. Например, сейчас активно осуждается рабство, делаются заявления о том, что Колумб [Христофор] вел себя несколько несоответствующее, и так далее. Неправота признается тогда, когда с момента свершения того или иного действия проходит много лет», — говорит Станислав Бышок.

Приверженность к данной традиции будет лишь усиливаться в связи с ростом влияния России и Китая на международной политической арене.

«Самооправдательные высказывания будут звучать все чаще, в противном случае, если они признают свою неправоту, ошибочность недавних своих действий, то в этом случае они выдают, как им кажется, некий козырь в руки своих оппонентов», — считает политический аналитик.

Кроме того, если Белый дом признает, что в напряженных отношениях с Россией виновата Америка, то тогда властям придется выяснять, кто конкретно в этом виноват, кто принимал решения, которые привели к ухудшению отношений. В этом случае начнется внутреннее противостояние между партиями и политиками. Бышок указывает, что подобного рода разбирательство негативно скажется на имидже нынешнего главы государства.