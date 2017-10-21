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Политика
МИД РФ выясняет, означает ли заявление Трампа по Ирану отказ от ядерной сделки
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    МИД РФ выясняет, означает ли заявление Трампа по Ирану отказ от ядерной сделки

    10:58  21 Октября 2017
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    МИД РФ выясняет, означает ли заявление Трампа по Ирану отказ от ядерной сделки

    Москва, 21 октября. Необходимо понять, означает ли заявление президента США Дональда Трампа по Ирану отказ США от выполнения СВПД, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Совместная комиссия созывается по повестке дня, — констатировал российский дипломат, — я думаю, что сейчас пройдет определенное время, в течение которого участники будут анализировать и взвешивать последствия объявлений президента США в отношении СВПД».

    Замглавы МИД РФ добавил, что у него нет уверенности, что США определились, когда и по каким вопросам созывать совместную комиссии. Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация изменилась в худшую сторону.

    «Прежде чем мы возобновим работу всей той механики, которая заложена в СВПД, мы должны определиться по основным вопросам, — цитирует его РИА Новости. — Среди этих вопросов  — в какой степени произошедшее означает отказ США в практическом плане работать в рамках СВПД».

    МИД РФ выясняет, означает ли заявление Трампа по Ирану отказ от ядерной сделки

    Ранее Трамп заявил о работе США над «серьезными недостатками» Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по иранской ядерной программе. Он добавил, что если это не получится, то Вашингтон выйдет из СВДП.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сша #мид рф #рябков #отказ #соглашение
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