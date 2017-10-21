МИД РФ выясняет, означает ли заявление Трампа по Ирану отказ от ядерной сделки

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Москва, 21 октября. Необходимо понять, означает ли заявление президента США Дональда Трампа по Ирану отказ США от выполнения СВПД, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Совместная комиссия созывается по повестке дня, — констатировал российский дипломат, — я думаю, что сейчас пройдет определенное время, в течение которого участники будут анализировать и взвешивать последствия объявлений президента США в отношении СВПД».

Замглавы МИД РФ добавил, что у него нет уверенности, что США определились, когда и по каким вопросам созывать совместную комиссии. Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация изменилась в худшую сторону.

«Прежде чем мы возобновим работу всей той механики, которая заложена в СВПД, мы должны определиться по основным вопросам, — цитирует его РИА Новости. — Среди этих вопросов — в какой степени произошедшее означает отказ США в практическом плане работать в рамках СВПД».

Ранее Трамп заявил о работе США над «серьезными недостатками» Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по иранской ядерной программе. Он добавил, что если это не получится, то Вашингтон выйдет из СВДП.