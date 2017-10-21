Американские ученые «высадили» на Марс пользователей Сети

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Вашингтон, 21 октября. Американские ученые из космического агентства NASA запустили Интернет-сервис, который дает возможность любому пользователю Сети «высадиться» на Марсе.

Приложение получило название Access Mars, сообщает телеканал «360». Сервис доступен как с настольного компьютера, так и через приложения, разработанные для iOS и Android.

Интернет-пользователям предлагают совершить путешествие в любую точку Марса в режиме 3D. Карта сопровождается пометками-комментариями ученых о месте, в котором в данный момент находится «путешественник».

Для полного погружения в жизнь на Красной планете разработчики рекомендуют пользоваться очками виртуальной реальности.

Напомним, сегодня один из ученых NASA также объяснил, почему инопланетяне не выходят на связь с жителями Земли.