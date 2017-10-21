Президент и премьер-министр проголосовали на выборах в Грузии
Тбилиси, 21 октября. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр страны Георгий Квирикашвили одними из первых пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах 21 октября.
В субботу, 21 октября, в Грузии проходят выборы, на которых жителям страны нужно будет избрать 64 мэра городов и районов, а также депутатов в 64 муниципальных законодательных органах. В стране для этого открылись порядка 3,3 тысячи избирательных участков. Одними из первых проголосовали Маргвелашвили и Квирикашвили.
«Я отдал свой голос Тбилиси, в котором всем весело жить, в котором есть зеленые зоны, чтобы наше население могло свободно дышать, в котором система образования урегулирована и где есть высокая экономическая динамика, — цитируют премьер-министра страны местные СМИ. — Я отдал голос еще лучшему Тбилиси».