Президент и премьер-министр проголосовали на выборах в Грузии

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Тбилиси, 21 октября. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр страны Георгий Квирикашвили одними из первых пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах 21 октября.

В субботу, 21 октября, в Грузии проходят выборы, на которых жителям страны нужно будет избрать 64 мэра городов и районов, а также депутатов в 64 муниципальных законодательных органах. В стране для этого открылись порядка 3,3 тысячи избирательных участков. Одними из первых проголосовали Маргвелашвили и Квирикашвили.