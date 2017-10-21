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Президент и премьер-министр проголосовали на выборах в Грузии
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    Президент и премьер-министр проголосовали на выборах в Грузии

    10:26  21 Октября 2017
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    Президент и премьер-министр проголосовали на выборах в Грузии

    Тбилиси, 21 октября. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр страны Георгий Квирикашвили одними из первых пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах 21 октября.

    В субботу, 21 октября, в Грузии проходят выборы, на которых жителям страны нужно будет избрать 64 мэра городов и районов, а также депутатов в 64 муниципальных законодательных органах. В стране для этого открылись порядка 3,3 тысячи избирательных участков. Одними из первых проголосовали Маргвелашвили и Квирикашвили.

    «Я отдал свой голос Тбилиси, в котором всем весело жить, в котором есть зеленые зоны, чтобы наше население могло свободно дышать, в котором система образования урегулирована и где есть высокая экономическая динамика, — цитируют премьер-министра страны местные СМИ. — Я отдал голос еще лучшему Тбилиси».

    Президент и премьер-министр проголосовали на выборах в Грузии

    Автор: Катерина Тимошенская
    #грузия #тбилиси #маргвелашвили #квирикашвили
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