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Сочи, 21 октября. 21 октября президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Глава государства встретится с участниками фестиваля во время сессии «Молодежь-2030. Образ будущего», передает телеканал «Россия 24».

Церемония закрытия пройдет на арене ледового дворца «Большой» и завершится салютом из 4 тысяч залпов. Сегодня же в Олимпийском парке состоится шоу «Россия», посвященное городам страны, их достопримечательностям и культурам народов.

Как мы уже сообщали, в торжественной церемонии открытия ВФМС-2017 принял участие президент России Владимир Путин: глава государства поприветствовал всех участников форума.