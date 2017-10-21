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Путин примет участие в церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи
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    Путин примет участие в церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

    10:05  21 Октября 2017
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    Путин примет участие в церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

    Сочи, 21 октября. 21 октября президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

    Глава государства встретится с участниками фестиваля во время сессии «Молодежь-2030. Образ будущего», передает телеканал «Россия 24».

    Церемония закрытия пройдет на арене ледового дворца «Большой» и завершится салютом из 4 тысяч залпов. Сегодня же в Олимпийском парке состоится шоу «Россия», посвященное городам страны, их достопримечательностям и культурам народов.

    Как мы уже сообщали, в торжественной церемонии открытия ВФМС-2017 принял участие президент России Владимир Путин: глава государства поприветствовал всех участников форума.

    Автор: Юлия Кошкина
    #путин #сочи #молодежь #фестиваль
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