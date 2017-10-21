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Украина
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Черноморский флот ответил Украине на угрозы натравить «волчью стаю» на РФ
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    Черноморский флот ответил Украине на угрозы натравить «волчью стаю» на РФ

    20:29  21 Октября 2017
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    Российские истребители доказали несостоятельность «волчьей стаи»

    Москва, 21 октября. В пятницу в рамках учений истребители Су-30 Черноморского флота ликвидировали корабли условного противника. Как считают некоторые СМИ, российские учения являются ответом на угрозы украинской стороны применить тактику «волчья стая» и доказывают несостоятельность планов Киева.

    По словам главы отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслава Трухачева, в ходе маневров экипажи самолетов провели разведку и обнаружили отряд кораблей, который имитировал малые ракетные катера. Истребители совершили противозенитный маневр и уничтожили цель.

    Российские истребители доказали несостоятельность «волчьей стаи»

    В сценарии учений, по мнению журналистов, видна тесная взаимосвязь с громкими заявлениями представителей военно-морских сил Украины. Напомним, в начале недели командир одного из бронекатеров ВМС Украины Александр Регула сообщил о намерении применить в отношении российского флота новую, эффективную, с его точки зрения, тактику, суть которой заключается в атаке группой легких катеров одного крупного судна. Стратегия получила название «волчья стая». С ее помощью украинская сторона собиралась захватить российские газодобывающие платформы, которые перешли к России вместе с Крымом.

    Тактика вызвала широкую дискуссию. О ее несостоятельности говорили многие эксперты. Так, эксперт в области кораблестроения Прохор Тебин назвал заявление украинских ВМС провокацией и отказался «всерьез комментировать подобные планы в силу их абсурдности».

    Российские истребители доказали несостоятельность «волчьей стаи»

    Учения российского флота, проведенные на Черном море в минувшую пятницу, лишний раз доказывают несостоятельность украинских планов, считают журналисты «Взгляда». Авторы подчеркивают, что в ходе маневров были продемонстрированы лишь бомбовые удары, а в арсенале российской авиации есть еще и противокорабельные ракеты Х-35.

    «И тут катера уже не спасет ни малый размер, ни маневренность. Это высокоточная, с большой дальностью действия и притом незаметная ракета, и как раз корабли – ее специализация», — пишет издание, обращая внимание на то, что украинские артиллерийские катера, о которых шла речь, вооружены лишь пушкой малого калибра и пулеметом, и с истребителями им не справиться.

    Константин Сивков

    «Украинские боевые катера предназначены для поддержки войск на приморских направлениях. Для боев с флотом они не предназначены», — подтвердил мнение журналистов первый вице-президент Академии геополитических проблем капитан I ранга Константин Сивков.

    Эксперт, впрочем, отмечает, что тактика «москитного флота» — как еще называют «волчью стаю» — пока не устарела и «ограниченный ущерб» причинить может. Однако эффективно применять ее могут не артиллерийские, а ракетные катера, которых у ВМС Украины только два.

    Российские истребители доказали несостоятельность «волчьей стаи»

    По данным издания, всего украинский флот сейчас насчитывает 50 кораблей. Большая часть из них – вспомогательные судна и артиллерийские катера, которые морально устарели и не смогут даже подойти к российским кораблям. При этом в целом все судна находятся в довольно изношенном состоянии.

    Черноморский флот, напротив, постоянно укрепляется и модернизируется. Так, накануне стало известно о планах усилить его новым многоцелевым тяжелым атомным авианосцем «Шторм».

    Автор: Татьяна Барашкова
    #черноморский флот #вмс украины #волчья стая
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