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Весь мир
В НАТО признались, что не смогут отразить возможный удар с Востока — Spiegel
Весь мир
В НАТО признались, что не смогут отразить возможный удар с Востока — Spiegel
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    В НАТО признались, что не смогут отразить возможный удар с Востока — Spiegel

    9:40  21 Октября 2017
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    В НАТО признались, что не смогут отразить возможный удар с Востока — Spiegel

    Берлин, 21 октября. Немецкое издание приводит данные из секретного доклада альянса, в котором НАТО признает собственные проблемы в логистике.

    В докладе NATO SECRET, на который ссылается немецкий еженедельник Der Spiegel, говорится, что НАТО не может отразить угрозу извне, так как не способен своевременно доставить войска на позиции, в том числе силы быстрого реагирования.

    «С окончания холодной войны атрофировалась способность НАТО осуществить быстрое логистическое усиление на существенно увеличившейся территории, которая вверена главнокомандующему сил в Европе», - приводит издание выдержки из секретного доклада.

    Так, по данным Spiegel, в распоряжении НАТО недостаточно специальных прицепов и железнодорожных составов для транспортировки тяжелой техники. Кроме того, в докладе говорится об отсутствии соответствующей инфраструктуры, в частности мостов, способных выдержать вес военной техники.

    Изучив доклад, немецкое издание заключило, что НАТО не в состоянии отразить угрозу извне.

    Официальная позиция НАТО в статье не приводится.

    Автор: Юлия Кошкина
    #нато #вооружения #армия #европа
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