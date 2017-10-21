В НАТО признались, что не смогут отразить возможный удар с Востока — Spiegel

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Берлин, 21 октября. Немецкое издание приводит данные из секретного доклада альянса, в котором НАТО признает собственные проблемы в логистике.

В докладе NATO SECRET, на который ссылается немецкий еженедельник Der Spiegel, говорится, что НАТО не может отразить угрозу извне, так как не способен своевременно доставить войска на позиции, в том числе силы быстрого реагирования.

«С окончания холодной войны атрофировалась способность НАТО осуществить быстрое логистическое усиление на существенно увеличившейся территории, которая вверена главнокомандующему сил в Европе», - приводит издание выдержки из секретного доклада.

Так, по данным Spiegel, в распоряжении НАТО недостаточно специальных прицепов и железнодорожных составов для транспортировки тяжелой техники. Кроме того, в докладе говорится об отсутствии соответствующей инфраструктуры, в частности мостов, способных выдержать вес военной техники.

Изучив доклад, немецкое издание заключило, что НАТО не в состоянии отразить угрозу извне.

Официальная позиция НАТО в статье не приводится.