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Снос советских памятников по новому законодательству Польши будет незаконным
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    Снос советских памятников по новому законодательству Польши будет незаконным

    10:00  21 Октября 2017
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    Снос советских памятников по новому законодательству Польши будет незаконным

    Москва, 21 октября. Снос советских памятников при обновленном законе о декоммунизации в Польше все равно будет незаконным, заявил лидер польского мемориального общества «Курск» Ежи Тыц.

    «Курс» заказал юридическую экспертизу, которая касается законности сноса памятников Красной армии при принятии обновленного закона о декоммунизации в Польше. Документ предусматривает ликвидацию памятников и мемориалов, которые символизируют коммунизм или другой тоталитарный строй.

    По данным ряда экспертов, под эти требования могут попасть порядка 230 памятников Красной армии, однако юристы считают иначе. По мнению специалистов в этой области, снос памятников, которые установлены вне кладбищ и мест захоронения (именно о них говорится в поправках в закону), будет незаконен.

    «Выводы юристов однозначны — при данном тексте закона это невозможно, — рассказал лидер общества, — это будет нарушением права».

    Снос советских памятников по новому законодательству Польши будет незаконным

    «Чтобы снести памятник, нужно доказать, что он действительно пропагандирует, восхваляет, символизирует коммунизм», — цитирует Ежи Тыца ТАСС.

    Он уточнил, что это невозможно.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #польша #закон #снос #памятники
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