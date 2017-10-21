Трамп не даст рассекретить документы об убийстве Кеннеди — СМИ

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Москва, 21 октября. Дональд Трамп может заблокировать публикацию нескольких тысяч секретных документов, связанных с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники в администрации. В материале говорится, что в администрации Трампа опасаются за безопасность страны, так как в этих документах содержится информация о последних американских разведывательных и правоохранительных операциях.

Ожидается, что 26 октября национальный архив США должен рассекретить около 3,1 тысячи документов ЦРУ и ФБР о событиях 1963 года. Источники издания отметили, что частичная публикация рассекреченных документов все же возможна и Белый дом пытается «обеспечить публикацию максимально возможного объема данных».