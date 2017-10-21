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Тайфун «Лан» стремительно надвигается на Японию
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    Тайфун «Лан» стремительно надвигается на Японию

    8:50  21 Октября 2017
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    Тайфун «Лан» стремительно надвигается на Японию

    Токио, 21 октября. Мощный тайфун «Лан» движется в сторону Японии со скоростью 15 км/ч. В ночь на воскресенье он достигнет японских островов Дайото.

    В настоящий момент циклон движется над Филиппинским морем, сообщает Японский метеорологический центр. Стихия доберется до восточной части острова Сикоку и накроет центральные районы Японии, включая Токио, считают синоптики.  

    Тайфун принесет с собой сильные дожди. Обильные осадки могут привести к оползням и разливам рек, что угрожает безопасности местных жителей.

    Напомним, траектория движения тайфуна «Лан» стала известна во вторник.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #япония #тайфун #лан
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