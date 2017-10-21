Шлеменко проиграл голландцу Мусаси в главном бою турнира ММА в США

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Москва, 21 октября. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко потерпел поражение от голландца Гегарда Мусаси на турнире Bellator 185 в Анкасвилле.

Поединок, прошедший в пятницу, завершился победой представителя Голландии Гегарда Мусаси единогласным решением судей (все судьи: 29-28). Зрители встретили судейское решение оглушительным свистом.

В первом раунде голландец одержал победу, сделав пять удушающих попыток. Мусаси ушел на перерыв с сильной гемотомой на правом глазу. Во втором раунде российский спортсмен переигрывал его во всех компонентах, но так и не смог одержать победу.

Александр Шлеменко выступает в средней весовой категории. Это поражение стало десятым для бойца при 56 победах. Его противник одержал свою 43-ю победу в 51 бое (6 поражений, 2 ничьи).