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Спорт
Шлеменко проиграл голландцу Мусаси в главном бою турнира ММА в США
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    Шлеменко проиграл голландцу Мусаси в главном бою турнира ММА в США

    8:38  21 Октября 2017
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    Шлеменко проиграл голландцу Мусаси в главном бою турнира ММА в США

    Москва, 21 октября. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко потерпел поражение от голландца Гегарда Мусаси на турнире Bellator 185 в Анкасвилле.

    Поединок, прошедший в пятницу, завершился победой представителя Голландии Гегарда Мусаси единогласным решением судей (все судьи: 29-28). Зрители встретили судейское решение оглушительным свистом.

    В первом раунде голландец одержал победу, сделав пять удушающих попыток. Мусаси ушел на перерыв с сильной гемотомой на правом глазу. Во втором раунде российский спортсмен переигрывал его во всех компонентах, но так и не смог одержать победу.

    Александр Шлеменко выступает в средней весовой категории. Это поражение стало десятым для бойца при 56 победах. Его противник одержал свою 43-ю победу в 51 бое (6 поражений, 2 ничьи). 

    Автор: Юлия Кошкина
    #mma #шлеменко
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