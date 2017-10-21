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Технологии
Хакерам удалось заразить вирусом компьютеры Apple через плеер
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    Хакерам удалось заразить вирусом компьютеры Apple через плеер

    8:28  21 Октября 2017
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    Хакерам удалось заразить вирусом компьютеры Apple через плеер

    Москва, 21 октября. Злоумышленники внедрили вирус в код популярного плеера Elmedia, который используется на миллионах компьютеров Apple.

    Как сообщает портал Bleeping Computer, вирус представляет собой троян Proton RAT, хорошо известный пользователям Windows, который открывает хакерам доступ к личным данным пользователей: от системных паролей и конфигурации VPN до истории браузеров и данных криптовалютных кошельков.

    19 октября представители скомпрометированной компании-разработчика приложений Eltima сообщили, что очистили сайт и приложение от вредоносного кода.

    На сегодняшний день процент компьютеров Apple в мире еще слишком низок, поэтому хакеры, как правило, не утруждают себя написанием специальных вредоносных программ под них, направляя все внимание на обладателей компьютеров на базе операционной системы Windows.

    Автор: Юлия Кошкина
    #apple #вирус
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