Депутат Рады сообщил подробности ДТП в Харькове «не в оправдание водителя» Lexus

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Харьков, 21 октября. Сегодня утром депутат украинской Верховной рады Михаил Добкин сообщил, что за рулем машины, с которой столкнулась виновница трагедии в Харькове, мог находиться сотрудник Службы безопасности Украины.

Добкин, однако, подчеркнул, что сообщает подробности не в оправдание водителя Lexus.

«По трагедии в Харькове. Не в оправдание водителя Лексуса. Есть информация, что за рулем Туарега сидел действующий сотрудник СБУ», — написал депутат в своем Twiter.

По трагедии в Харькове. Не в оправдание водителя Лексуса. Есть информация, что за рулем Туарега сидел действующий сотрудник СБУ. — Добкин Михаил (@mdobkin) October 20, 2017

Напомним, ДТП, в результате которого погибло пять человек и еще шесть пострадало, произошло вечером 18 октября в центре Харькова. Lexus, пересекший на скорости перекресток на красный свет, столкнулся с Volkswagen Touareg, после чего его вынесло на тротуар, где находились люди. В крови 20-летней девушки, находившейся за рулем Lexus, были обнаружены опиаты.