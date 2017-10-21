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Сирия: в Алеппо возобновила работу крупнейшая в стране ткацкая фабрика
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    Сирия: в Алеппо возобновила работу крупнейшая в стране ткацкая фабрика

    8:25  21 Октября 2017  /обновлено: 8:25  21 Октября 2017
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    Сирия: в Алеппо возобновила работу крупнейшая в стране ткацкая фабрика

    Алеппо (Сирия), 21 октября. В сирийском городе Алеппо возобновила работу самая крупная ткацкая фабрика в стране.

    Сегодня на производстве в квартале Эйн аль-Таль запустили первый станок. В течение нескольких лет район находится под контролем боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1. По словам руководителя предприятия Садах Мардута, с территории фабрики террористы вели обстрел жилых кварталов. Его дом находится рядом, он тоже был под огнем боевиков «Джебхат ан-Нусры».

    Сирия: в Алеппо возобновила работу крупнейшая в стране ткацкая фабрика

    До начала войны в Сирии фабрика производила в год 14 миллионов квадратный метров ткани. После этого на предприятие боевики выпускали противопехотные мины и минометные снаряды. Ущерб владелец фабрики оценил в 60 миллионов долларов, передает ТАСС. В настоящее время энергоснабжение обеспечивается с помощью дизельных генераторов.

    «Хлопковую нить для производства полотна пока возим из провинции Хама. Первый контракт на поставку полотна подписан с министерством здравоохранения для нужд больниц и военных госпиталей», — рассказал журналистам Мардут.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #сирия #алеппо
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