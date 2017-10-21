Старинный мост в Крыму вошел в список культурного наследия

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Симферополь, 21 октября. Обнаруженный при строительстве трассы «Таврида» старинный каменный мост вошел в список выявленных объектов культурного наследия Крыма.

Соответствующее решение принял Государственный комитет по охране культурного наследия республики, пишет сообщают местные СМИ.

Как сообщили представители ведомства, обнаруженный мост – уникальное инженерное сооружение. По словам заведующего объектов культурного наследия Госкомитета Андрея Филатова, «даже строители обомлели» когда обнаружили мост.

В настоящее время установлены границы территории, на которой находится сооружение. Специалисты начали подготовку документации, необходимой для внесения моста в реестр и придания ему статуса объекта культурного наследия.

Бумаги еще будут проходить ряд согласований, а ученым предстоит провести историко-культурную экспертизу моста. Однако Филатов уверен, что окончательное решение о статусе объекта будет принято уже в ближайшие дни.

«Объект уникальный. То, что мы его поставим на учет – это однозначно», — добавил он.

Тем временем в Крыму продолжается строительство Керченского моста, который должен соединить республику с остальными российскими регионами автомобильной и железнодорожной трассами. Проект вызывает широкие дискуссии, однако некоторые представители украинской стороны уже признают его успех.