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Общество
Старинный мост в Крыму вошел в список культурного наследия
Общество
Старинный мост в Крыму вошел в список культурного наследия
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    Старинный мост в Крыму вошел в список культурного наследия

    8:07  21 Октября 2017  /обновлено: 8:08  21 Октября 2017
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    Старинный мост в Крыму вошел в список культурного наследия

    Симферополь, 21 октября. Обнаруженный при строительстве трассы «Таврида» старинный каменный мост вошел в список выявленных объектов культурного наследия Крыма.

    Соответствующее решение принял Государственный комитет по охране культурного наследия республики, пишет сообщают местные СМИ.

    Как сообщили представители ведомства, обнаруженный мост – уникальное инженерное сооружение. По словам заведующего объектов культурного наследия Госкомитета Андрея Филатова, «даже строители обомлели» когда обнаружили мост.

    В настоящее время установлены границы территории, на которой находится сооружение. Специалисты начали подготовку документации, необходимой для внесения моста в реестр и придания ему статуса объекта культурного наследия.

    Бумаги еще будут проходить ряд согласований, а ученым предстоит провести историко-культурную экспертизу моста. Однако Филатов уверен, что окончательное решение о статусе объекта будет принято уже в ближайшие дни.

    «Объект уникальный. То, что мы его поставим на учет – это однозначно», — добавил он.

    Тем временем в Крыму продолжается строительство Керченского моста, который должен соединить республику с остальными российскими регионами автомобильной и железнодорожной трассами. Проект вызывает широкие дискуссии, однако некоторые представители украинской стороны уже признают его успех.  

    Автор: Татьяна Барашкова
    #крым #мост #культура
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