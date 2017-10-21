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Жительница Ставрополья получила жилье после жалобы Путину
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    Жительница Ставрополья получила жилье после жалобы Путину

    8:01  21 Октября 2017
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    Жительница Ставрополья получила жилье после жалобы Путину

    Пятигорск, 21 октября. Валентина Саковская, пострадавшая в результате майского паводка на Ставрополье, получила сертификат на жилье после обращения к президенту РФ.

    В ходе прямой линии с Владимиром Путиным 15 июня Саковская рассказала, что до сих пор не получила положенной компенсации, более того, за подготовку необходимых документов местные органы власти и МФЦ просили заплатить.

    После обращения Саковская к главе государства краевые власти решили проблему в поселке. Женщина рассказала, что она и другие жители получили все положенные выплаты, а также сертификаты на покупку нового дома. Она также добавила, что некоторые остались не удовлетворены помощью государства.

    «Конечно, много людей остались недовольны, что квадратура меньше — жилплощадь была 80 квадратных метров, а прописано два человека, и по закону дается меньше», — рассказала Саковская РИА Новости.

    Но некоторые остались в плюсе и получили большую жилплощадь, чем имели. Довольна и сама Саковская — семья смогла приобрести большой дом.

    «Дом хороший, больше 100 квадратных метров, высокий цоколь, четыре комнаты, все условия. Лучше, чем было у нас раньше, кухня отдельно стояла, теперь будет все вместе, я довольна», — отметила Саковская.

    Женщина позитивно оценила работу чиновников, которые все подробно разъяснили и помогли пострадавшим.

    Автор: Юлия Кошкина
    #путин #ставрополье #прямая линия #наводнение #жалоба #помощь
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