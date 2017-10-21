США намерены сотрудничать с Россией по Сирии и КНДР

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Вашингтон, 21 октября. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Россией по Сирии и КНДР.

Отвечая на вопрос о том, кем президент США Дональд Трамп видит Россию, Сандерс заявила, что Вашингтон будет «по-прежнему пытаться работать с Россией по определенным вещам». Особенно это касается вопросов национальной безопасности, и, в частности, конфликтов в Сирии и Северной Корее.

«Мы бы хотели работать с ними, чтобы противостоять некоторым таким угрозам», — сказала пресс-секретарь.

Однако, по ее словам, Вашингтон остается обеспокоен «вмешательством России» в выборы президента США в 2016 году.

Как ранее сообщало «URA.RU», накануне помощник президента США по национальной безопасности рассказал журналистам, что Трамп распорядился «поощрять области сотрудничества с Россией», в числе которых политическое решение конфликта в Сирии и Северной Корее.