Ученый NASA рассказал, почему инопланетяне не выходят на связь с Землей
Вашингтон, 21 октября. Люди до сих пор не установили контакт с внеземными цивилизациями, так как существующие на других планетах формы жизни не догадываются о существовании космоса, заявил астронавт космического агентства США Алан Стерн.
Руководитель миссии New Horizons, на ежегодной планетологической конференции DPS в американском Прово рассказал, что большую часть потенциально обитаемых планет составляют миры-океаны, покрытые льдом. Такие водные миры — идеальная среда для зарождения жизни, передает РИА Новости.
«Им не угрожают вспышки сверхновых, удары метеоритов, резкие изменения климата и прочие события, способные уничтожить жизнь на Земле», — объясняет Стерн.
Ученый считает, если внеземная жизнь и существует, то она, вероятно, обитает в глубинах подобных миров-океанов. Поэтому обитатели таких планет просто не знают о существовании космоса, других планет, Вселенной.
«Ближайшим эквивалентом нашей космической программы для них будет выход на поверхность их водного мира. Поэтому ни мы, ни они не будем подозревать о существовании друг друга», — заключает Стерн.