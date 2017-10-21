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Ученый NASA рассказал, почему инопланетяне не выходят на связь с Землей
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    Ученый NASA рассказал, почему инопланетяне не выходят на связь с Землей

    7:27  21 Октября 2017  /обновлено: 7:47  21 Октября 2017
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    Ученый NASA рассказал, почему инопланетяне не выходят на связь с Землей

    Вашингтон, 21 октября. Люди до сих пор не установили контакт с внеземными цивилизациями, так как существующие на других планетах формы жизни не догадываются о существовании космоса, заявил астронавт космического агентства США Алан Стерн.

    Руководитель миссии New Horizons, на ежегодной планетологической конференции DPS в американском Прово рассказал, что большую часть потенциально обитаемых планет составляют миры-океаны, покрытые льдом. Такие водные миры — идеальная среда для зарождения жизни, передает РИА Новости.

    «Им не угрожают вспышки сверхновых, удары метеоритов, резкие изменения климата и прочие события, способные уничтожить жизнь на Земле», — объясняет Стерн.

    Ученый считает, если внеземная жизнь и существует, то она, вероятно, обитает в глубинах подобных миров-океанов. Поэтому обитатели таких планет просто не знают о существовании космоса, других планет, Вселенной.

    «Ближайшим эквивалентом нашей космической программы для них будет выход на поверхность их водного мира. Поэтому ни мы, ни они не будем подозревать о существовании друг друга», — заключает Стерн.

    Автор: Юлия Кошкина
    #космос #инопланетяне
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