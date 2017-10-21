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Москва, 21 октября. Плохая экология убивает в 15 раз больше людей, чем войны, сообщают исследователи из Комиссии научного журнала Lancet по вопросам загрязнения и здоровья.

В 2015 году в 16% случаев люди умирали от болезней, вызванных загрязнением окружающей среды. В пересчете это составляет около девяти миллионов смертей. К таким цифрам пришли ученые в своем исследовании, опубликованном на сайте издания.

Выявленные данные свидетельствуют о том, что плохая экология уносит в три раза больше жизней, чем СПИД, туберкулез и малярия, и в 15 раз больше, чем военные действия. В некоторых странах четверть всех смертей наступает из-за загрязнения окружающей среды, говорится в работе.

Наиболее пагубно экологически неблагоприятная обстановка сказывается на детях. Воздействие на них химикатов начинается еще в утробном периоде и может привести к инвалидности.