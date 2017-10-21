Трамп обсудил с генеральным секретарем ООН Сирию, КНДР и Мьянму

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Вашингтон, 21 октября. Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в пятницу обсудили вопросы, связанные с урегулированием ситуации вокруг Северной Кореи, Сирии и Мьянмы.

Помимо этого, во время встречи был поднят вопрос реформирования всемирной организации, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Трамп и Гутерреш договорились о совместной работе для решения этих и других общих проблем в ближайшие месяцы.

Ранее Газета.ру сообщала, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент США Дональд Трамп проведут встречу в Вашингтоне 20 октября.