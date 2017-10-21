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Экономика
Дефицит бюджета США достиг рекордных $666 млрд
Экономика
Дефицит бюджета США достиг рекордных $666 млрд
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    Дефицит бюджета США достиг рекордных $666 млрд

    6:42  21 Октября 2017
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    Дефицит бюджета США достиг рекордных $666 млрд

    Вашингтон, 21 октября. Отчет, составленным Министерством финансов США, свидетельствует о том, что дефицит американского бюджета по итогам 2017 финансового года составил 666 миллиардов долларов.

    Сообщается, что дефицит бюджета составляет 3,5 процента ВВП страны.

    Отмечается, что в сравнении с 2016 финансовым годом дефицит бюджета вырос на 13,5 процента, или на 80 миллиардов долларов.

    По словам министра финансов США Стивена Мнучина, рост дефицита свидетельствует о том, что что разумные ограничения расходов и проведение политики, направленной на стимулирование экономического роста, критически необходимы для обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости.

    Автор: Ирина Новикова
    #дефицит #бюджет сша
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