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Эскиз, нарисованный Трампом, продали за 16 тыс. долларов
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    Эскиз, нарисованный Трампом, продали за 16 тыс. долларов

    6:15  21 Октября 2017
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    Эскиз, нарисованный Трампом, продали за 16 тыс. долларов

    Вашингтон, 21 октября. Эскиз нью-йоркского небоскреба Empire State building, нарисованный президентом США Дональдом Трампом, был продан на аукционе за 16 тысяч долларов.

    В сообщении аукционного дома Juliens Auctions говорится, что рисунок размером 30 на 23 сантиметра, выполненный черным маркером, был сделан Трампом в 1995 году во время открытия клуба «Мар-а-Лаго».

    Отмечается, что оригинальная цена рисунка составляла 100 долларов, но оценщики подняли его стоимость до 8-12 тысяч долларов, сообщает Газета.ру.

    Автор: Ирина Новикова
    #дональд трамп #аукцион #эскиз
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