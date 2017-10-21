Эскиз, нарисованный Трампом, продали за 16 тыс. долларов

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Вашингтон, 21 октября. Эскиз нью-йоркского небоскреба Empire State building, нарисованный президентом США Дональдом Трампом, был продан на аукционе за 16 тысяч долларов.

В сообщении аукционного дома Juliens Auctions говорится, что рисунок размером 30 на 23 сантиметра, выполненный черным маркером, был сделан Трампом в 1995 году во время открытия клуба «Мар-а-Лаго».

Отмечается, что оригинальная цена рисунка составляла 100 долларов, но оценщики подняли его стоимость до 8-12 тысяч долларов, сообщает Газета.ру.