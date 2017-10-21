Россияне, встречавшиеся с сыном Трампа, выступили перед сенатом США

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Вашингтон, 21 октября. Председатель комитета сената США, расследующего связь президента США Дональда Трампа с Россией, Ричард Берр сообщил, что россияне, присутствовавшие на встрече с сыном американского главы в июне 2016 года, выступили перед сенатом.

Сообщается, что беседы с участниками встречи прошли в небоскребе Трамп-тауэр. Имена опрошенных российских граждан не уточняются.

Ранее Газета.ру сообщала, что сын президента США Дональд Трамп-младший провел встречу в Нью-Йорке с российским юристом Натальей Весельницкой 9 июня 2016 года. По его словм, он надеялся получить компромат на Хиллари Клинтон.