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Toyota возглавила рейтинг самых надежных автомобилей 2017 года
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    Toyota возглавила рейтинг самых надежных автомобилей 2017 года

    6:18  21 Октября 2017
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    Toyota возглавила рейтинг самых надежных автомобилей 2017 года

    Москва, 21 октября. Лидером ежегодного рейтинга самых надежных автомобилей, составляемого авторитетным изданием Consumer Reports, стала Toyota.

    Сообщается, что титул получила не самая новая модель японского производителя — купе GT86.

    Заключения экспертов основываются на анализе данных о 640 000 автомобилей, от 400 000 подписчиков издания. Отметим, что всего в рейтинг вошли 27 автомобильных брендов.Toyota возглавила рейтинг самых надежных автомобилей 2017 года

    Добавим, что три последних года лидером рейтинга неизменно становился Lexus, однако в этом году он стал вторым с седаном ES. Третье место отдано Kia Niro. На 4-месте - Audi Q3, на пятом - купе BMW второй серии.

    Автор: Ирина Новикова
    #рейтинг #автомобиль #надежность
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