Toyota возглавила рейтинг самых надежных автомобилей 2017 года

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Москва, 21 октября. Лидером ежегодного рейтинга самых надежных автомобилей, составляемого авторитетным изданием Consumer Reports, стала Toyota.

Сообщается, что титул получила не самая новая модель японского производителя — купе GT86.

Заключения экспертов основываются на анализе данных о 640 000 автомобилей, от 400 000 подписчиков издания. Отметим, что всего в рейтинг вошли 27 автомобильных брендов.

Добавим, что три последних года лидером рейтинга неизменно становился Lexus, однако в этом году он стал вторым с седаном ES. Третье место отдано Kia Niro. На 4-месте - Audi Q3, на пятом - купе BMW второй серии.