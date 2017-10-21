Взрыв прогремел в районе Кабула, где расположены посольства и госучреждения

В Избранное

Кабул, 21 октября. В районе Кабула, где расположены правительственные учреждения и дипломатические представительства, прогремел взрыв.

По информации местных СМИ, взрыв прогремел в окрестностях Вазир Акбар Кхан, который расположен на севере столицы Афганистана. В настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие в результате взрыва.

Отметим, что район Вазир Акбар Кхан является престижным районом, в нем расположены госучреждения и дипломатические ведомства. Кроме того, здесь находятся правительство и аэропорт.