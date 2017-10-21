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Взрыв прогремел в районе Кабула, где расположены посольства и госучреждения
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    Взрыв прогремел в районе Кабула, где расположены посольства и госучреждения

    5:17  21 Октября 2017  /обновлено: 5:17  21 Октября 2017
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    Взрыв прогремел в районе Кабула, где расположены посольства и госучреждения

    Кабул, 21 октября. В районе Кабула, где расположены правительственные учреждения и дипломатические представительства, прогремел взрыв.

    По информации местных СМИ, взрыв прогремел в окрестностях Вазир Акбар Кхан, который расположен на севере столицы Афганистана. В настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие в результате взрыва.

    Отметим, что район Вазир Акбар Кхан является престижным районом, в нем расположены госучреждения и дипломатические ведомства. Кроме того, здесь находятся правительство и аэропорт.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #кабул #афганистан #взрыв
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