Неизвестные пытались ограбить дом Кардашьян и Уэста

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Лос-Анджелес, 21 октября. Двое грабителей попытались проникнуть в дом светской львицы Ким Кардашьян и ее супруга — рэпера Канье Уэста в Лос-Анджелесе.

Сообщается, что злоумышленники проникли на территорию поместья, вскрыли стоявшие там несколько машин, однако пройти в дом не смогли.

После этого их спугнула охрана поместья. Однако один из злоумышленников попал на запись камер наблюдения.

Ранее Газета.ру сообщала, что в прошлом году на Кардашьян напали в отеле во время Недели моды в Париже и похитили у нее драгоценности на сумму около 10 миллионов евро.