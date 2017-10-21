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Неизвестные пытались ограбить дом Кардашьян и Уэста
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    Неизвестные пытались ограбить дом Кардашьян и Уэста

    5:24  21 Октября 2017
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    Неизвестные пытались ограбить дом Кардашьян и Уэста

    Лос-Анджелес, 21 октября. Двое грабителей попытались проникнуть в дом светской львицы Ким Кардашьян и ее супруга — рэпера Канье Уэста в Лос-Анджелесе.

    Сообщается, что злоумышленники проникли на территорию поместья, вскрыли стоявшие там несколько машин, однако пройти в дом не смогли.

    После этого их спугнула охрана поместья. Однако один из злоумышленников попал на запись камер наблюдения.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в прошлом году на Кардашьян напали в отеле во время Недели моды в Париже и похитили у нее драгоценности на сумму около 10 миллионов евро.

    Автор: Ирина Новикова
    #ограбление #ким кардашьян #канье уэст
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