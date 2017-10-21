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Украина
Депутат Рады заявил о причастности сотрудника СБУ к ДТП в Харькове
Украина
Депутат Рады заявил о причастности сотрудника СБУ к ДТП в Харькове
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    Депутат Рады заявил о причастности сотрудника СБУ к ДТП в Харькове

    5:02  21 Октября 2017
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    Депутат Рады заявил о причастности сотрудника СБУ к ДТП в Харькове

    Киев, 21 октября. Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что к аварии в Харькове, жертвами которой стали пять человек, причастен сотрудник Службы безопасности Украины, управлявший автомобилем Volkswagen Touareg.

    «По трагедии в Харькове. Не в оправдание водителя Лексуса. Есть информация, что за рулем Туарега сидел действующий сотрудник СБУ», — говорится в сообщении Добкина в микроблоге Twitter.


    Напомним, что авария, жертвами которой стали пять человек и еще 11 пострадали, произошла в Харькове 18 октября на перекрестке Сумской и улицы Мечникова. Автомобиль Lexus RX проехал на красный свет, столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, врезался в толпу прохожих, а затем столкнулся со столбом.

    Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 20-летнюю Елену Зайцеву, находившуюся в автомобиле Lexus.

    Автор: Ирина Новикова
    #дтп #михаил добкин #сбу #верховная рада
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