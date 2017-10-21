НАТО вряд ли сможет дать отпор в случае нападения с востока — Spiegel

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Берлин, 21 октября. Газета Spiegel считает, что силы НАТО не смогут оперативно ответить в случае военного удара с востока.

По мнению экспертов издания, альянс не в состоянии произвести оперативное развертывание войск, если его восточноевропейских членов атакуют.

В секретном отчете НАТО под названием «Предварительный доклад об усилении сдерживания и обороноспособности альянса» в целом выражается сомнение в способности сил альянса к быстродействию и рациональности.

Отмечается, что способность быстро перебрасывать силы сильно деградировала со времен холодной войны.

Добавим, что официальный представитель НАТО Оана Лунгеску отказалась подтвердить или опровергнуть информацию издания.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент России Владимир Путин заявил, что Москву не беспокоит то, что НАТО наращивает присутствие у российских границ.