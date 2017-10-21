Жертвами столкновения с террористами в Египте стали 54 полицейских

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Каир, 21 октября. Источник в органах безопасности Египта сообщил, что боестолкновение с террористами под Каиром унесло жизни 54 сотрудников полиции.

Сообщается, что в числе погибших находятся 20 офицеров.

Согласно имеющейся информации, египетские силовики были обстреляны во время проведения операции по обезвреживанию террористов, скрывавшихся в пустынном районе.

Он уточнил, что к данному моменту операция завершена, идет зачистка района столкновения в радиусе 40 км.

Ранее Газета.ру сообщала, что боевики прятались в домах в пустыне. На спецоперацию был отправлен отряд полицейских с бронемашинами.