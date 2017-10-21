Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Депутат Рады заявил о причастности сотрудника СБУ к ДТП в Харькове
Весь мир
Гейтс намерен вложить $1,7 млрд в американские школы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Гейтс намерен вложить $1,7 млрд в американские школы

    4:00  21 Октября 2017
    40

    Гейтс намерен вложить $1,7 млрд в американские школы

    Нью-Йорк, 21 октября. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс намерен инвестировать $1,7 млрд в американские школы.

    Сообщается, что вложенные Гейтсом средства пойдут на поддержку школ, поддерживающих развитие и тестирование новых подходов в обучении.

    По словам самого бизнесмена, каждый ученик должен получить отличное государственное образование. Также он отметил необходимость получения высшего образования, для того, чтобы добиться успеха на рынке.

    Отметим, что благотворительный фонд Гейтса «The Bill & Melinda Gates Foundation» уже инвестировал не менее $3,4 млрд в государственное образование в США.

    Автор: Ирина Новикова
    #билл гейтс #школы #инвестиции
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

        Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

        0:48   21 Октября 2017
        79
        СК РФ назвал две основные версии смерти актера Марьянова

        СК РФ назвал две основные версии смерти актера Марьянова

        20:16   20 Октября 2017
        374
        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        17:00   20 Октября 2017
        6940
        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        13:53   20 Октября 2017
        649