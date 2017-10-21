Гейтс намерен вложить $1,7 млрд в американские школы

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Нью-Йорк, 21 октября. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс намерен инвестировать $1,7 млрд в американские школы.

Сообщается, что вложенные Гейтсом средства пойдут на поддержку школ, поддерживающих развитие и тестирование новых подходов в обучении.

По словам самого бизнесмена, каждый ученик должен получить отличное государственное образование. Также он отметил необходимость получения высшего образования, для того, чтобы добиться успеха на рынке.

Отметим, что благотворительный фонд Гейтса «The Bill & Melinda Gates Foundation» уже инвестировал не менее $3,4 млрд в государственное образование в США.