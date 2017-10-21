В Польше вступил в силу закон о сносе советских памятников
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Варшава, 21 октября. В Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, предусматривающий снос советских военных памятников.
Сообщается, что отныне органы местного самоуправления могут самостоятельно принимать решения о демонтаже того или иного мемориала.
Отмечается, что снос не коснется памятников, находящихся на кладбищах или других захоронениях, а также объектов, демонстрирующихся в научных или культурных целях, или являющихся памятниками архитектуры.
Напомним, что президент Польши подписал данный закон в июле текущего года.