В Польше вступил в силу закон о сносе советских памятников

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Варшава, 21 октября. В Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, предусматривающий снос советских военных памятников.

Сообщается, что отныне органы местного самоуправления могут самостоятельно принимать решения о демонтаже того или иного мемориала.

Отмечается, что снос не коснется памятников, находящихся на кладбищах или других захоронениях, а также объектов, демонстрирующихся в научных или культурных целях, или являющихся памятниками архитектуры.

Напомним, что президент Польши подписал данный закон в июле текущего года.