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Весь мир
В Польше вступил в силу закон о сносе советских памятников
Весь мир
В Польше вступил в силу закон о сносе советских памятников
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    В Польше вступил в силу закон о сносе советских памятников

    3:41  21 Октября 2017
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    В Польше вступил в силу закон о сносе советских памятников

    Варшава, 21 октября. В Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, предусматривающий снос советских военных памятников.

    Сообщается, что отныне органы местного самоуправления могут самостоятельно принимать решения о демонтаже того или иного мемориала.

    Отмечается, что снос не коснется памятников, находящихся на кладбищах или других захоронениях, а также объектов, демонстрирующихся в научных или культурных целях, или являющихся памятниками архитектуры.

    Напомним, что президент Польши подписал данный закон в июле текущего года.

    Автор: Ирина Новикова
    #польша #закон #снос памятников
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