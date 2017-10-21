Пушков ответил Белому дому на заявление о развитии российско-американских отношений

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Москва, 21 октября. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание официального представителя Белого дома Сары Сандерс о том, что отношения США и России зависят от политики, проводимой Москвой.

«Выслав российских дипломатов, введя 2-й раунд санкций, арестовав 5 дипобъектов и закрыв консульство, США заявили, что отношения зависят от Москвы», — написал российский сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Газета.ру сообщала, что в Белом доме рассказали, что чего зависят российско-американские отношения. По словам пресс-секретаря американской администрации Сары Сандерс, отношения между США и Россией будут зависеть от политики Москвы. Вместе с тем, она отметила, что Соединенные Штаты продолжат попытки сотрудничества с Россией по важным международным вопросам.